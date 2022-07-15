華晶科攜手所羅門 AI及3D感測方案攻車用、元宇宙

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北15日電）華晶科技今天宣布，與所羅門攜手合作，推出人工智慧（AI）及3D感測解決方案，從車用鏡頭、機器人、智慧製造、到元宇宙穿戴裝置，多角化滿足客戶需求。

華晶科技透過新聞稿指出，將進一步與所羅門合作，建構3D機器視覺感測技術，共同實踐AI+3D視覺系統的智慧應用，致力於打造簡單易用的智慧製造解決方案，協助全球機器人品牌擁有如人類的視覺與辨識能力外，搭配快速檢測瑕疵的AI軟體，有效提供智慧製造在全世界落地應用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

華晶科技說明，隨著機器人與自駕車的智慧製造應用不斷擴大，華晶科與所羅門各以3D視覺及AI技術為基礎，透過與合作夥伴進行深度合作，共同提供解決方案，滿足業界所需串接服務，精進台灣在全球機器人在智慧製造上產業鏈的競爭實力。

另外，迎接電動車時代進入高速成長期，華晶科技強調，近年轉型高階智慧影像解決方案供應商，落實包含5G、電動車、元宇宙（Metaverse）的虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、延展實境（XR）穿戴裝置、物流機器人、高階醫療內視鏡等智慧影像應用。（編輯：楊蘭軒）1110715