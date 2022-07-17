雲科工環保用地卡關30年 經部憂地方產業難發展

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（中央社記者鄭鴻達台北17日電）雲科工設置SRF機制被誤解為蓋焚化爐陷入爭議而被迫撤案。經濟部官員表示，這塊環保用地早於1993年就已通過環評，至今仍未建立起事業廢棄物處理機制，不但影響全台灣處理量，將來雲林要新設產業園區，勢必也會面臨環評委員挑戰。

經濟部預定在雲林科技工業區（雲科工）環保用地設置SRF（固體再生燃料）處理機制，不過陷入地方政府質疑是要蓋「焚化爐」、中央喊冤說要蓋SRF的羅生門，最後經濟部以撤回環評收場。

根據經濟部資料顯示，雲科工這塊位於斗六市內的大北市環保用地，在近30年前（1993年）即通過環評，不過此塊用地也閒置30年至今，雲科工至今仍缺乏處理自身事業廢棄物的機制。

雲林縣政府和斗六市公所質疑，在此案的開發計畫環差報告中，兩次審查會議報告中共提到569次「焚化爐」，完全未提SRF，且經濟部之前也僅說「已有規劃」，引發地方擔憂。

官員解釋，在新設工業區或產業園區時，環評階段會要求要有處理事業廢棄物的能力，且「廢棄物清理法」也有此要求，然實務上廢棄物處理屬「鄰避設施」，常發生園區已蓋好、廠商已進駐，但環保用地仍閒置的窘境。

因此，過去全台多處多工業區或產業園區得以設置並運作，在缺乏自身處理廢棄物機制情況下，都是由中央協調全台的處理量能，或是由廠商自己另外花錢找廢棄物處理公司清運。

官員進一步解釋，雲縣府與斗六公所所稱環差文件提到要蓋焚化爐，這是因為1993年通過環評時，當時廢棄物處理機制就叫做焚化爐，且因當時還未引進SRF技術。

此外，當初政策推動方向，是「一工業區一焚化爐」，要求能自己處理事業廢棄物，所以環評文件才會稱作「焚化爐」，爾後工業局提出SRF新機制，環差文件中用地變更就會照用「焚化爐」，但招商文件有寫明要建立SRF機制。

官員強調，這塊用地未來會找SRF廠商進駐，文件都有具體寫明，因此一直拿30年前的文件做文章沒意義，但成為政治攻防議題已是事實，工業局就先撤回環評，也承諾不會在那設焚化爐，但會加強溝通設立SRF機制。

至於在這塊環保用地建置SRF機制的迫切性，官員強調，SRF的商業機制有兩大效益，一為處理事業廢棄物，二為燃燒SRF生質能發電後，獲得售電收入，等於是「一魚兩吃」。

因此，若能建置SRF處理量能，廠商不僅能處理雲科工自身產生的事業廢棄物，解決令廠商頭疼的事業廢棄物去向問題，若有餘裕還能幫其他地方去化，同時賺取廢棄物處理費、再生能源躉購費率受段收入。

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官員強調，未來會持續加強和雲林縣政府、斗六市公所以及地方溝通說明，不過官員也擔憂，雲林不是只有雲科工，未來縣府或工業局若想報編工業區或產業園區用地，仍得面對環評與廢清法要求，得有廢棄物處理量能。

官員說，在這情況下，以後若想設置工業區，新增投資的環評案就很難通過，「不可能要新投資、新產業，但不處理事業廢棄物」，地方當然可以「鄰避設施」為由反對，但未來仍會被環評委員挑戰。（編輯：林淑媛）1110717