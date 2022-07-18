鴻騰上半年自結獲利估年增10倍 下半年持審慎態度

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技今天上午公告，今年上半年自結獲利可到8000萬美元至9000萬美元，換算較去年同期獲利788萬美元大增9.1倍至10.4倍。

鴻騰今年上半年自結獲利也可望超越前年2020年同期2014.5萬美元，創3年來同期高點。鴻騰預計8月中旬前公布今年中期業績公告。

鴻騰表示，上半年獲利大幅年增主要原因包括採取對抗COVID-19疫情措施讓營運恢復、產品組合、以及匯率波動等3大因素。

展望下半年，鴻騰指出，宏觀大環境仍不穩定，包括COVID-19新變種病毒的潛在爆發，供應鏈中斷風險仍存在，庫存水位不明朗；此外，全球升息和通膨仍有變數，可能會對鴻騰的產品需求帶來潛在不利影響，鴻騰對下半年業績持審慎態度。

鴻騰先前表示，今年上半年智慧手機、電腦運算、以及其他業績可較去年同期持平，網通業績可能較去年同期小幅下滑，行動電動車零配件和終端產品可望明顯年成長。

鴻騰中國昆山廠5G毫米波連接器已投入生產，預計年產值人民幣100億元（約合新台幣440億元）；鴻騰今年規劃中國廠區能源消耗總量年減5%，用水和廢氣排放年減10%，越南廠配合蘋果（Apple）推動清潔能源。（編輯：趙蔚蘭）1110718