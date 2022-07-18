布局離岸風電供應鏈 銘榮元投資30億進駐高雄港

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（中央社記者曾以寧高雄18日電）看好離岸風電產業發展潛力及高雄港優勢，銘榮元新能源投資30億元進駐高雄港洲際一期用地，打造水下基礎生產基地及興建深水重件碼頭，布局離岸風電供應鏈，估2024年投產。

高雄市政府經發局長廖泰翔今天透過新聞稿表示，為實現全球2050年碳中和目標，中央大力推動再生能源發展，並於興達港設置海洋科技產業創新專區，讓人才培訓、認證、創新研發、測試服務一條龍，且高雄具有海空雙港，及深厚鋼鐵、金屬加工產業基礎提供後援，有望成亞太地區離岸風電重鎮。

擁有40年以上特殊壓力容器設備焊接製作經驗及豐富統包工程實績的銘榮元集團，近年積極跨域轉型，因應水下基礎及浮式風機市場需求，去年成立「銘榮元新能源」。

銘榮元新能源看好高雄離岸風電產業發展潛力及港區優勢，今年加碼投資新台幣30億元進駐高雄港洲際一期用地，打造水下基礎生產基地及興建深水重件碼頭，提供水下基礎部件組立、成品存放及輸出使用，布局離岸風電供應鏈。

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銘榮元新能源指出，水下基礎建設需耐受颱風與地震考驗，構件更具有大尺寸與高載重等特性，構件平均高度約為65至90公尺，每座重量更可達1800公噸以上，由於高雄港具腹地廣闊、碼頭水深潮差小、氣候條件適合銲接組裝等多重優勢，是絕佳離岸風電水下基礎設施生產基地。

銘榮元新能源表示，目前新廠已著手整地，預計今年底動土、2024年投產，屆時將提供高階技術員、品管工程師及製造管理師等150個就業機會，預估年產值達50億元。（編輯：郭諭儒）1110718