ESG成顯學 金融業落實永續資訊揭露並推綠色融資

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（中央社記者謝方娪、蘇思云台北18日電）面對2050淨零排放，ESG成企業顯學，全球人壽今年進一步發布首本英文企業永續報告書，台灣人壽旗下中信資融則搭上發展綠電潮流，提供多元綠色融資方案。

自2019年起全球人壽編製首本企業社會責任報告書，2021年響應金管會政策，將報告書更名為「企業永續報告書」，今天進一步宣布發布首本英文企業永續報告書，跨語言說明ESG（環境、社會、公司治理）永續發展績效亮點。

環境方面，全球人壽除對保戶積極推廣電子化通知，新增開通逾數十萬筆電子化保單，企業內部發起認購自種水耕蔬菜、蔬食餐盒訂購；同時總公司導入ISO14064溫室氣體盤查範疇，呼應國際淨零碳排大趨勢，以全面性能源管理升級低碳營運。

社會方面，全球人壽揭露女性主管占所有主管職比例達42％，另為協助保戶度過COVID-19疫情，提供保單借款紓困貸款，受惠保戶共計7150人，總貸款金額達新台幣6.45億元。公司治理層面，員工內部教育訓練時數也呈現成長。

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台灣人壽旗下子公司中國信託資融也致力響應政府政策，協助相關產業綠色轉型。中國信託資融總經理郭宏榮表示，為達成2025淨零碳排放目標，發展綠電是最重要路徑，中國信託資融針對節能、綠能、儲能三大產業量身打造金融服務，提供多元綠色融資方案。

元大金控也積極將ESG理念融入企業文化與營運策略，日前宣布取得科學基礎減碳目標倡議組織（Science-based targets initiative, SBTi）目標核定通知，是全台第2家、亞洲第4家完成審查的金融業者。（編輯：郭無患）1110718