麗寶溢價率51%取地上權 陸保廠大案擬延至明年推出

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（中央社記者張璦台北18日）財政部國產署今年第2批地上權今天開標，最受矚的高雄市鹽埕區千坪商業區土地，由麗寶建設以溢價率逾5成的價格拿下；官員表示，對下半年地上權市場持穩健看法，希望標脫率皆可超過5成。

另外，位於台北信義區精華段，市場傳聞底價可破新台幣50億元的陸軍保養廠C基地地上權大案，可能延至明年推出。

財政部國產署5月下旬公告9宗國有地招標設定地上權，合計面積2.58公頃、權利金底價新台幣14億4601萬元，分別位於台中市、高雄市各3宗，桃園市、苗栗縣、台南市各1宗，其中4案為新案。

根據今天各分署開標結果，共5宗標脫，標脫率約55%，決標權利金總金額11億8175萬元，3宗商業區標的全數標脫；同時，光是南區分署推出4宗標就有3案成功標出，2宗由全聯實業拿下。

全聯實業標下的2宗地上權案，都是舊案捲土重來；台南市安平區漁光段標的，面積約1398坪，使用分區為商特，權利金底價3億2983萬元，全聯是唯一投標者，以3億6700萬元得標，溢價率約11.26%。

此外，高雄市三民區土地，面積約670坪、屬於第四種住宅區，權利金底價2億3546萬元，共2名投標者，最終全聯以2億5110萬元拿下，溢價率約6.64%。

南區分署另一個億元級標案，是本批次最受矚、首次列標的高雄市鹽埕區土地，面積約1336坪，使用分區屬第三種商業區，底價超過3億1500萬元，四面臨路完整街廓土地，且位於高雄駁二藝術特區。

這一標的吸引麗寶建設和國城建設投標，最終由麗寶建設以4億7880萬元搶下，且溢價率高達51.99%。

國產署指出，由本次開標結果顯示，地上權市場需求性仍高，以得標人類型分析，麗寶集團旗下子公司建義建設，標得台中市梧棲區及大甲區土地；全聯實業標得高雄市三民區及台南市安平區土地；各標得2宗地上權，對於大面積國有土地使用權均大有斬獲。

此外，國產署官員表示，第3批次地上權擬於8月釋出，國產署會持續篩選適合標的，房市可能有榮景變化，但國有地地上權存續期間為70年、權利金底價以市值3成至7成訂定，對下半年地上權市場持穩健看法，標脫率達5成以上就屬不錯表現，也期望能達成這一目標。

針對台北市信義區陸軍保養廠C基地地上權案，國產署官員指出，軍備局持續協調瓦斯設施遷移事宜，可能將延後至明年列標；官員補充說明，陸保廠原本就是計畫單獨列標，因此對今年規劃推出的4個批次不會有影響。

陸保廠C基地位於台北市信義區、鄰近台北101，不僅地段精華且面積達4815坪，先前估權利金底價將超過50億元。（編輯：潘羿菁）1110718