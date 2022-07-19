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生技股合一、台康生技 20日起可融資融券交易

2022/7/19 20:53
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（中央社記者韓婷婷台北19日電）櫃買中心公告，上櫃股票合一及台康生技自111年7月20日起得為融資融券交易。

櫃檯買賣中心新聞稿表示，合一及台康2家生技公司，包括上櫃期間、設立年限、每股淨值、實收資本額達新台幣6億元以上且最近一個會計年度無累積虧損，皆符合「有價證券得為融資融券標準」第2條規定，另審核日前亦未有股價波動過度劇烈、成交量過度異常，及股權過度集中等事項，因此20日起得信用交易。

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合一目前實收資本額38.84億元，記名股東總人數計有4萬9477人，持股1000股至5萬股股東人數為2萬6567人，全體董事、監察人、經理人及持股超過10%股東記名股份總數占公司上櫃股份比率為20.49%。

台康生技目前實收資本額30.38億元，記名股東總人數計有3萬486人，持股1000股至5萬股股東人數為2萬3693 人，全體董事、監察人、經理人及持股超過10%股東記名股份總數占公司上櫃股份比率為30.94%。（編輯：楊蘭軒）1110719

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