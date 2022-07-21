傳3奈米正式投片 台積電：不評論市場傳聞

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）晶圓代工龍頭台積電傳出3奈米製程近期正式投片，首度在竹科、南科南北二地同步量產最先進製程，對此台積電接受中央社記者詢問指出，不評論市場傳聞。

媒體報導，台積電3奈米製程近期投片，受傳言激勵，台積電今天尾盤股價勁揚，重返新台幣500元大關，終場收在今天最高點501元，漲幅1.21%，漲6元，市值增加1556億元、來到12.99兆元、逼近13兆元。

台積電先進晶圓製程設備主要供應商艾司摩爾（ASML）全年銷售額成長預估砍半，市場原擔憂是否代表半導體產業景氣反轉訊號出現，不過今天傳出台積電3奈米製程已正式投片，激勵股價走揚；台積電設備概念股包括京鼎、辛耘、家登、帆宣等持穩，帆宣今天終場還大漲5%，收在115元。

台積電在7月中旬線上法人說明會中指出，3奈米製程將於今年下半年量產，於2023年上半年貢獻營收；增強版3奈米製程將在3奈米量產1年後量產。3奈米及增強版3奈米製程主要應用為智慧手機及高效能運算。

台積電也積極布局2奈米，預計2024年進入風險性試產，2025年量產。

市場也高度關注供應鏈庫存水位狀況，台積電日前指出，今年下半年供應鏈開始調降庫存，庫存過高現象需要幾季時間調整回復至較健康水準，可能持續到2023年上半年。（編輯：楊蘭軒）1110721