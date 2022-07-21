更多編輯台推薦新聞：
721元朗事件三週年 香港獨立記者持續報導真相
兩岸

721元朗事件三週年 香港獨立記者持續報導真相

申請租金補貼就漲租？內政部：最高可罰房東30萬
政治

申請租金補貼就漲租？內政部：最高可罰房東30萬

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑
國際

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台積電
新聞專題
台積電2/300
首頁 / 證券

傳3奈米正式投片 台積電：不評論市場傳聞

2022/7/21 16:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）晶圓代工龍頭台積電傳出3奈米製程近期正式投片，首度在竹科、南科南北二地同步量產最先進製程，對此台積電接受中央社記者詢問指出，不評論市場傳聞。

媒體報導，台積電3奈米製程近期投片，受傳言激勵，台積電今天尾盤股價勁揚，重返新台幣500元大關，終場收在今天最高點501元，漲幅1.21%，漲6元，市值增加1556億元、來到12.99兆元、逼近13兆元。

台積電先進晶圓製程設備主要供應商艾司摩爾（ASML）全年銷售額成長預估砍半，市場原擔憂是否代表半導體產業景氣反轉訊號出現，不過今天傳出台積電3奈米製程已正式投片，激勵股價走揚；台積電設備概念股包括京鼎、辛耘、家登、帆宣等持穩，帆宣今天終場還大漲5%，收在115元。

台積電在7月中旬線上法人說明會中指出，3奈米製程將於今年下半年量產，於2023年上半年貢獻營收；增強版3奈米製程將在3奈米量產1年後量產。3奈米及增強版3奈米製程主要應用為智慧手機及高效能運算。

台積電也積極布局2奈米，預計2024年進入風險性試產，2025年量產。

市場也高度關注供應鏈庫存水位狀況，台積電日前指出，今年下半年供應鏈開始調降庫存，庫存過高現象需要幾季時間調整回復至較健康水準，可能持續到2023年上半年。（編輯：楊蘭軒）1110721

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
艾司摩爾營收成長砍半 未影響台積電和設備股走勢