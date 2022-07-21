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鴻海投資紫光案遞件 投審會：資訊不足要求補件

2022/7/21 17:03（7/21 17:15 更新）
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鴻海旗下工業富聯轉投資紫光案，經濟部官員21日證實於19日收到申請，但因說明投資相關資訊不足，已要求鴻海補件。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北21日電）鴻海旗下工業富聯轉投資紫光案，經濟部官員今天證實於19日收到申請，但因說明投資相關資訊不足，已要求鴻海補件，投審會將根據送審內容考量「先投資後送審」行為的罰鍰金額，若投資涉及列管項目，須送經濟部關鍵技術小組審查。

鴻海14日公告透過旗下工業富聯轉投資事業中國大陸興微（廣州）產業投資合夥企業以人民幣53.8億元轉投資晟粵（廣州）產業投資合夥企業，並再轉投資北京智廣芯控股。智廣芯透過司法重整取得紫光集團100%股權。

由於此案有「投資事實在前」的情形，根據規定，在鴻海後續提出申請並獲核准前，須先行改正，後續會處以罰鍰，將根據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第35條、第86條條文，可開罰金額為5萬元至2500萬元。

鴻海發言人巫俊毅今天表示，旗下工業富聯轉投資中國新紫光集團，於19日已向投審會遞件申請，未來會全力說明，希望結果正向。

經濟部官員今天證實，已於19日傍晚收到鴻海遞件案，由於說明投資相關資訊不足，已通知鴻海補件，並據此審酌確定「投資事實在前、送審行為在後」的罰鍰金額，最高新台幣2500萬。另須同步評估此案是否涉及列管項目，如有，則需進入經濟部關鍵技術小組審查。

根據規定，若投資案涉及列管項目，就需將投資計畫提交經濟部關鍵技術小組審查，由經濟部次長擔任小組召集人，請幕僚單位工業局邀專家學者參審，根據計畫內容進行技術層次、資金、國內有無相對投資與產業發展等項目，進行綜合性審查，最後再由投審會准駁。（編輯：林淑媛）1110721

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