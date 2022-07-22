程泰集團加碼宇隆持股 楊德華表態介入董事改選

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）家用縫紉機大廠伸興已透過公開收購取得精密零件機械加工廠宇隆約21.56%股權，宇隆大股東工具機大廠程泰集團持續加碼宇隆，持股比重提升至13.21%。

程泰董事長楊德華今天上午接受中央社記者電訪表示，集團和他個人持股宇隆「一股不賣」，未來還會加碼，也會參與宇隆全面改選董事；他不會拒絕與宇隆的各方股東合作，但希望宇隆尊重程泰集團第2大股東的地位，不排除三方坐下來好好談。

產業人士向中央社記者透露，程泰集團規劃參與宇隆8月31股東臨時會新任董事改選，不排除提名3席一般董事和2席獨立董事。

程泰21日公告，程泰機械與關係企業亞崴機電從6月8日起至7月20日，從集中市場買進宇隆60萬9000股，集團整體對宇隆持股從735萬6064股增加至796萬5064股，持股比重從12.2%提升至13.21%。

楊德華向記者指出，程泰集團和相關投資公司對宇隆持股已超過14%，「外面還有許多盟友」，作為宇隆第2大股東，楊德華表態程泰集團會參與宇隆股東臨時會，並參與宇隆新任董事改選。

宇隆14日董事會決議在8月31日召開股東臨時會，全面改選9席董事（含獨立董事3席）。市場解讀此舉回應伸興訴求，伸興提名3席董事和2席獨立董事，力拚在9席董事席次中過半。

楊德華說，他並不反對伸興公開收購宇隆，但公開收購價格每股新台幣130元實在偏低，且須審慎考量宇隆營運的獨立性，且伸興公開收購宇隆的過程中，均未向程泰集團洽商諮詢，程泰集團投資宇隆長達6年以上，大股東的身分未受尊重。

楊德華說，「做事真的不要逼人到牆角」，他希望伸興、宇隆、程泰三方和平共處，不排除大和解，但事情「真的要坐下來好好談」。

他表示，程泰集團和他個人持股宇隆「一股不賣」，未來還會加碼，他不會拒絕宇隆未來集團化合作，三方可以好好協商。

伸興於12日公告，完成每股新台幣130元、公開收購宇隆股權交割，伸興透過6月8日起至7月6日止公開收購方式，取得宇隆1300萬股、約21.56%股權。

15日宇隆接獲法人董事弘利投資辭任書，代表人楊德華一併辭任；宇隆董事長劉俊昌日前表態，指出未來宇隆朝集團化目標發展，新董事會成員提名名單也期望以共同協商聯合提名的方式進行。（編輯：張均懋）1110722