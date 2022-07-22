東元第2季毛利率看佳 合作電動貨卡年底上路

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）電機大廠東元今天預期，第2季毛利率可優於第1季，與國內廠商合作的電動貨卡可望今年底上路，此外電動巴士動力系統成長穩健。

東元下午受邀參加台灣證券交易所舉辦「科技大未來」主題式業績發表會，發言人簡世雄出席。

簡世雄指出，東元去年第4季漲價反映原物料成本上揚，今年第1季毛利率21.9%，較去年第4季21%增加，開始反映調價效應，預估第2季可明顯反映，毛利率表現可優於第1季。

觀察第2季營運，東元在先前線上法人說明會中預估，第2季機電系統營收年成長率13%至17%，智慧能源年成長率35%至39%，智慧生活年增8%至12%，第2季毛利率預估區間21%至25%。

簡世雄指出，第2季機電系統營收年成長幅度可落在預估區間上緣，智慧能源和智慧生活營收年成長可符合預期。

在運具電動化布局，簡世雄表示，東元與國內貨卡廠商合作電動貨卡、東元提供動力系統，今年底可望上路，此外，東元先前與華德動能合作電動巴士，也供應動力系統，隨著華德動能接單出貨成長，東元持續受惠。

東元先前指出，電動巴士應用以大型馬達產品為主，中型商用車應用持續研發送樣，預期今年電動車動力系統業績可望年增2至3倍。

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法人問及原物料價格波動對產品影響，簡世雄指出，若從短交期產品來看，例如小馬達交期約1至1.5個月，部分客戶希望降價，東元透過控制毛利水準方式，影響不大；長交期產品例如大馬達等，客戶下訂單後價格固定，生產過程需要6至8個月，原物料價格若持續下滑，對東元相對有利。

法人問及中國大陸和美國市況需求變化，簡世雄表示，第2季中國大陸接單狀況比較辛苦，其他市場相對健康。下半年觀察中國大陸解封後的調整狀況，美國市場相對穩健，台灣市場持穩，歐洲市場有節能減排政策帶動。（編輯：楊蘭軒）1110722