6月新增房貸利率1.614% 創近2年半新高

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（中央社記者蘇思云台北22日電）中央銀行今天發布5大銀行6月新承做房貸平均利率達1.614%，連續7個月走揚，也創下2020年2月以來、近2年半新高。央行官員表示，6月利率增幅相對較小，預估7月升息效應會較明顯反映。

5大銀行的6月新承做房貸金額為新台幣606.98億元，則較5月減少78.83億元。

央行統計，6月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.440%，較5月1.435%上升0.005百分點，主要是因除部分銀行承做利率較低的大額公民營企業貸款增加，使週轉金貸款利率下降外，其餘各類貸款因央行升息利率都上升所致。

中央銀行經研處副處長蔡惠美表示，6月購屋貸款利率達1.614%、較5月上升0.013個百分點，主要是6月央行宣布升息半碼（1碼是0.25個百分點），中華郵政6月22日也宣布調升利率。不過，銀行房貸利率有時參考不同指標利率，反映時間會有差異，6月房貸利率漲幅沒有很大，預估升息效應應該到7月會更明顯反映出來。

不過，5大銀行的6月新承做房貸金額606.98億元，較5月減少78.83億元。

蔡惠美表示，下降背後有許多因素綜合而來，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響民眾買房、打炒房措施逐漸發酵，還有央行今年已2度升息，近期金融情勢比較震盪。此外，部分銀行整批分戶貸款略微下降，少數銀行也因控管貸款，因此影響新承做房貸金額。

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此外，六都買賣移轉棟數在6月年增率也都呈負數，台北市年減17.36%、新北市年減3.83%、桃園市年減13.54%、台中市年減11.82%、台南市年減31.23%、高雄市年減19.97%，六都整體6月移轉棟數較去年同期下降14.88%。

蔡惠美指出，房貸年增率比較趨緩，房價指數部分增幅也有減緩，6月信義房屋的房價指數顯示，台北市年增率5.49%、新北市10.17%，大台北地區7.49%，三者年增率都比5月下降。（編輯：楊蘭軒）1110722