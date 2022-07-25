IC設計業者：沒聽說台系晶圓代工廠變相降價

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（中央社記者張建中新竹25日電）半導體供應鏈開始調節庫存，媒體報導，中國大陸晶圓代工廠調降成熟製程價格逾1成，台廠也跟進變相降價。IC設計業者表示，沒有聽說台系晶圓代工廠有變相降價情形。

受高通膨等因素影響，電視、手機等消費電子需求趨緩，晶圓代工龍頭廠台積電表示，半導體供應鏈下半年開始調節庫存，並可能延續到明年上半年。

力積電指出，面板驅動IC、影像感測器及利基型記憶體產品恐面臨較大修正，已有面板驅動IC廠客戶寧願支付違約金，減緩庫存壓力。因產品線轉換影響，第3季產能利用率可能下滑5%至10%。

媒體報導，隨著產能鬆動，近期已有中國大陸晶圓代工廠降價逾1成，台灣晶圓代工廠也在部分特定製程祭出折讓約個位數百分比，變相降價。

觸控晶片廠與消費晶片廠一致表示，沒有聽說台系晶圓代工廠有變相降價情形。晶圓代工產能雖然出現鬆動，目前代工廠多透過產品線調整因應，尚未開始降價。

消費晶片業者指出，過去兩年晶片產品價格多次調漲，因當前終端市場需求疲軟，客戶庫存水位高，資金壓力升高，晶片產品開始配合降價，部分產品跌價幅度達2至3成水準，毛利率恐將面臨下滑壓力。

消費晶片業者表示，因市場需求疲弱，第3季景氣恐將旺季不旺，在晶圓產能方面，重點不再是爭取量，而是談價格。（編輯：張均懋）1110725