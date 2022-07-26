星宇航空由第一金證券輔導 下半年先登興櫃

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（中央社記者韓婷婷台北26日電）資本額超過新台幣150億元的星宇航空進軍資本市場受到各界關注，日前與第一金證券完成上市櫃輔導簽約，第一金表示，下半年將先協助星宇登錄興櫃交易，屆時將成為股本最大的興櫃公司。

第一金證券投資銀行事業群副總經理羅森和表示，將全力協助星宇掛牌；能受到客戶肯定順利爭取到星宇輔導案，也代表未來的責任重大，下半年將先協助星宇登錄興櫃交易，未來在送件審議等程序，將提供更多資源協助星宇邁向上市之路。

對於第一金證券未來承銷業務的方向，羅森和指出，未來承銷部除持續爭取大型公司、集團公司案源，也兼顧中、小型企業的承銷需求，另外協助擁有先進技術的新創企業進入資本市場，也是公司持續耕耘的目標。

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其次，在政府策略性扶持的六大核心戰略產業，去年底簽約輔導的樂迦再生科技，已於今年成功於興櫃戰略新板掛牌且7月也轉興櫃一般板交易，樂迦是細胞治療用藥的CDMO（委託開發暨製造服務）代工製造廠，是台灣生技國家隊的一員。第一金證券未來也會持續在再生醫療、檢測醫學、精準醫療等領域尋找有潛力的新星，希望從資本市場協助生技醫療產業的壯大。

再者，第一金證券配合新南向政策，將擇機赴東南亞進行招商，尋找績優台商企業回台掛牌，壯大台灣資本市場。（編輯：楊凱翔）1110726