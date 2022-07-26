研調：電視第2季出貨量 再次低於4600萬台

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（中央社記者潘智義台北26日電）研調機構集邦科技調查，第2季全球電視出貨量季減5%達4517萬台，年減6.8%，是自2012年以來，繼2020年疫情剛爆發導致生產大亂、出貨大幅衰退，再次出現第2季出貨量低於4600萬台的新低紀錄。

集邦新聞稿指出，除第2季全球電視出貨衰退，也再次下調今年電視出貨量至2.02億台，年減3.8%。

集邦說明，雖然電視品牌商積極創造新的促銷機會，但若結果不如預期，不排除全年出貨量仍有下修至2億台以下的風險。

另外，歐美地區經濟受到高通膨與升息的雙重打擊，加上中國受疫情影響，反覆進行封控與清零等措施，使全球電視主要銷售地區分別面臨不同層面的經濟問題，嚴重打擊整體出貨與銷售。

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其中以歐美為主要銷售地區的三星和LG電子，在第2季電視出貨量下修幅度近3成，加上兩大品牌市占率近32%，因此對市場影響甚鉅。

集邦表示，今年全球持續壟罩在高通膨的環境下，上半年電視出貨量達9272萬台，年減5.8%，受通膨與俄烏戰事波及，消費者預算縮減導致電視銷售不如預期，造成庫存水位攀升，下半年電視出貨旺季不旺已成定局。因此，集邦再次下調今年電視出貨量。（編輯：楊凱翔）1110726