亞洲生技大展 比利時秀質子醫療、癌症檢測技術

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（中央社記者韓婷婷台北27日電）亞洲生技大展Bio Asia Taiwan明天登場，其中占有歐洲第一生技及醫藥市場的比利時將展出Volition頂尖癌症血液測試技術，以及北醫引進的IBA精緻質子醫療，並與陽明交通大學合作舉辦生技暨智慧醫療交流論壇。

今年比利時台北辦事處及瓦隆尼亞外貿投資總署（Wallonia Export-Investment Agency， AWEX）將帶領4家比利時生技醫療公司參展，將展出頂尖的治療癌症的精緻質子醫療技術，癌症檢測技術，細胞培養AI儀器，以及全球歷史最悠久的消費品（包括化妝品保養品保健食品等）評鑑服務。

全球質子治療機覆蓋率最高的IBA品牌，今年與台北醫學大學附設醫院癌症中心及承業生醫合作將於今年度正式提供台灣癌症患者全球頂尖質子醫療服務。

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本次展出的比利時Volition開發一滴血診斷試劑以及早發現癌症，今年5月將此癌症血液檢測技術授權給美國動物檢測大廠Heska公司，為美國第一種用血液檢測早期狗癌的技術，此技術也與台大醫院癌醫中心合作進行大腸癌早期檢測的臨床試驗，利用表觀遺傳學（epigenetics）做血液癌症檢測。

比利時瓦隆尼亞投資及經貿總署駐台組長鄒宏平表示，全球最大的前30名藥廠有29家在比利時有設廠或研發業務。曾經是全球疫苗第一大廠的GSK葛蘭素史克集團才剛剛於7月將其消費者醫療保健業務拆分成一新子公司Haleon（赫力昂）；其中疫苗業務的全球主要火力就在比利時瓦隆尼亞區的兩個大廠，分別位於里克森薩特鎮（Rixensart）的研發基地及位於瓦弗雷（Wavre）的生產與產品包裝基地，擁有9000多名員工，生產的疫苗99%都出口到國際市場，占瓦隆尼亞區全年總出口量的10%。（編輯：趙蔚蘭）1110727