三星電Q2營利成長逾12% 系統半導體部門獲利創高

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（中央社首爾28日綜合外電報導）韓國晶片大廠三星電子（Samsung Electronics）今天公布財報，第2季營業獲利成長12.18%；儘管全球供應鏈受阻，旗下系統半導體部門獲利創歷史新高。

法新社報導，三星電子聲明指出，公司「系統半導體事業…季度獲利創歷史新高」，還稱已擴增產品陣容並增加對全球客戶晶片供應。

三星電子表示：「公司專注滿足伺服器的強勁需求，記憶體事業獲利無論在年增和季增方面都有提升。」

在全球最先進晶片製造競賽中，三星電子企圖趕上、甚至超越台積電。今年6月，三星電子成為世界首家量產3奈米微晶片的半導體製造商。

目前全球最先進微晶片絕大多數由兩家企業生產，台積電和三星電子，這兩家公司正產能全開以緩解全球短缺情形。

三星電子是記憶體晶片的市場領導者，但在為其他企業製造高科技微晶片的先進晶圓代工方面一直難以與台積電並駕齊驅。

同時也是手機生產的全球領導廠商三星電子指出，旗下智慧型手機部門獲利和需求較第一季下滑。

然而，三星電子聲明，整體而言，韓元兌美元貶值為公司帶來助益；相較上一季，公司總營利增加1.3兆韓元（約9.94億美元）。

根據彭博，資訊科技業調查及諮詢公司顧能（Gartner）分析師高登（Richard Gordon）表示，全球晶片需求「正進入疲軟期，且將延續至2023年」。

「我們已見到半導體終端市場減弱情形，尤其是與消費支出有關的市場。」（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）1110728