八貫第2季三率三升 預期全年營運可望優於去年

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（中央社記者賴言曦台北28日電）熱塑性聚氨酯（TPU）機能布暨成品大廠八貫今天公告今年第2季財報「三率三升」，每股稅後盈餘（EPS）新台幣1.85元，超越今年第1季的1.52元，續創單季歷史新高。

八貫透過新聞稿表示，今年第2季營收6.2億元，年增34.5%，稅後淨利1.3億元，年增121%，營業利益為1.3億元，年增98.3%。

八貫指出，今年第2季毛利率為28.2%，較第1季多出3個百分點，與去年同期相較增加6個百分點，營益率與稅後淨利率分別至20.2%、20.3%，相較去年同期與第1季，持續維持「三率三升」走勢。

八貫說明，今年第2季營收維持成長，主因是逃生滑梯出貨量較去年同期上升，醫療產品訂單恢復至以往水準，加上戶外新客戶開始大量出貨挹注。

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展望後市，八貫認為，目前第3季產能維持滿載，在手訂單可預期出貨會高於第2季，除了第4季因全球性通膨，消費型態的戶外產品訂單尚與客戶持續聯繫確認外，其餘航太救生、醫療及防彈背心等訂單皆已明確，加上上半年獲利表現突出，預期全年營運優於去年可期。

八貫提到，為服務長單客戶與擴增市場版圖需求，進行產線與產能的規模升級，預計自海外進口的第3台淋膜機組，可望在明年中進入量產；另外，明年底也將會有17台智能高週波機台，預計總產能將拉高至50億元，中長期營運樂觀以待。（編輯：翟思嘉）1110728