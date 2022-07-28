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金管會：近1年半金融業發生3件重大資安事件

2022/7/28 22:40
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（中央社記者謝方娪台北28日電）金管會今天公布2021年至今，金融三業（銀行、保險及證券期貨業）發生3件重大資安事件，包含去年券商複委託下單系統遭駭客撞庫攻擊、今年6月固網電信業者網路服務斷線以致券商及期貨商下單系統異常等。

銀行局今天公布，去年至今，發生重大資安事件僅1件，即國泰世華銀行因系統升級維護不當，ATM半年當機4次，受影響帳戶數合計3.5萬戶。

保險業方面，據保險局清查，去年至目前為止並未通報發生重大資安事件。

證期局統計，去年至目前為止共有2件重大資安事件，第一件是去年11月券商複委託下單系統遭駭客撞庫攻擊，客戶遭偽冒下單港股，後續券商進行相應處理，投資人並未遭到損失。

金管會證期局副局長高晶萍表示，後續有針對此事進行檢討，主因當時券商還未完全落實登入系統採雙因子驗證，讓駭客有機可趁，證交所已要求所有券商改善；截至今年6月底，所有券商均已完成登入系統採雙因子認證。

第二件涉及證券期貨業的重大資安事件是今年6月固網電信業者網路服務異常，導致12家券商、9家期貨商向證期局通報下單系統無法提供服務。

高晶萍說，此事主因固網業者網路服務異常所致，證券期貨商本身網路設備並未出現異常，經過後續清查，無論券商或期貨商都沒有投資人因此出現損失求償。（編輯：楊蘭軒）1110728

高晶萍
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