滿足中小企業綠電需求 台糖公告光電標租規則

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（中央社記者曾智怡台北29日電）因應中小企業綠電需求迫切，經濟部與台糖公司共同規劃釋地發展太陽光電，將保留3成綠電專予中小企業。台糖今天表示，已於7月初上網公開閱覽建置規則，參考業者建議，調整完工期程並調升綠電媒合底價，以回應市場需求。

為滿足國內中小企業綠電需求，台糖日前預告釋出549.67公頃土地發展太陽光電，設置量約300MW，年發電量可達3.75億度，規劃2023年底前陸續併網；其中將保留3成綠電專予中小企業購買，年釋出量約1億度。

台糖今天發布新聞稿表示，中小企業綠電媒合專案的太陽光電土地標租規則經公開閱覽，收到多方公協會建言，經台糖會同主管機關審慎評估，為增加綠電交易公平性及合理性，並考量業者財務穩定性，將修正標租規則，調整綠電媒合底價與完工期程。

包含媒合底價調升至每度4.3元；完工期程改為決標次日起，依案場潛在裝置容量大小，於18至24個月內完成併網。

台糖表示，此次公告盼能提高光電業者投標誘因，協助專案順利完成，讓光電案場發出綠電提供給中小企業購買，不僅節能減碳，也幫助產業發展，共同實現國家淨零排放願景。（編輯：張均懋）1110729