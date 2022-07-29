台達電缺料緩解上半年營運成長 盼下半年旺季更好

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（中央社記者潘智義台北29日電）台達電董事長海英俊今天在線上法人說明會表示，半導體零件供應趨於正常，上半年營收有雙位數成長，期盼進入第3、4季旺季後，下半年比上半年更好。

海英俊指出，第3季屬於旺季，伺服器、資料庫中心電源供應產品市況較佳，筆電等消費性產品應用相對較不理想，不過台達電產品供應Chromebook較少，應可避開市場影響。

他說明，網通產品去年受晶片缺料拖累，但今年缺料狀況改善很多，今年上半年網通產品營收大增，下半年依然可期，電動車產品因晶片短缺狀況緩解，下半年也可望大幅成長。

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受惠中國華東自5月中解封復工，半導體零件供應逐步恢復正常，台達電統計，第2季合併營收新台幣899.96億元，創單季新高，較第1季成長9.04%，較去年同期成長14.25%。

台達電指出，第2季稅後盈餘76.27億元，較第1季成長25.9%，年增0.51%，每股稅後盈餘2.94元；累計上半年合併營收為1725.34億元，年增14.07%，稅後盈餘136.86億元，年減3.41%，每股盈餘5.27元。（編輯：楊蘭軒）1110729