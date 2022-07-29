更多編輯台推薦新聞：
林哲瑄受傷確定動刀 盼喚起重視球場安全
運動

林哲瑄受傷確定動刀 盼喚起重視球場安全

拜習通話重點一次看 美媒研判兩人年底G20面會
政治

拜習通話重點一次看 美媒研判兩人年底G20面會

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放
文化

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

台達電缺料緩解上半年營運成長 盼下半年旺季更好

2022/7/29 18:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北29日電）台達電董事長海英俊今天在線上法人說明會表示，半導體零件供應趨於正常，上半年營收有雙位數成長，期盼進入第3、4季旺季後，下半年比上半年更好。

海英俊指出，第3季屬於旺季，伺服器、資料庫中心電源供應產品市況較佳，筆電等消費性產品應用相對較不理想，不過台達電產品供應Chromebook較少，應可避開市場影響。

他說明，網通產品去年受晶片缺料拖累，但今年缺料狀況改善很多，今年上半年網通產品營收大增，下半年依然可期，電動車產品因晶片短缺狀況緩解，下半年也可望大幅成長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

受惠中國華東自5月中解封復工，半導體零件供應逐步恢復正常，台達電統計，第2季合併營收新台幣899.96億元，創單季新高，較第1季成長9.04%，較去年同期成長14.25%。

台達電指出，第2季稅後盈餘76.27億元，較第1季成長25.9%，年增0.51%，每股稅後盈餘2.94元；累計上半年合併營收為1725.34億元，年增14.07%，稅後盈餘136.86億元，年減3.41%，每股盈餘5.27元。（編輯：楊蘭軒）1110729

海英俊
美股大多收黑 法人：台股修正探底壓力增 灰天鵝、黑犀牛來襲 電子傳產董事長解讀一次看
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族