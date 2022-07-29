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燁輝、燁聯擬取得唐榮1/3或50%以上股權

2022/7/29 19:56
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（中央社記者賴言曦台北29日電）鍍鋅鋼品廠燁輝、不鏽鋼廠燁聯今天同步公告，已依公平交易法規定，向公平會申報事業結合案，待取得公平會許可後，雙方將透過公開收購或其他方式，直接或間接取得不鏽鋼廠唐榮1/3以上或50%以上股權。

唐榮主管接受中央社記者詢問時表示，目前得知官股持股穩定，沒有要處分的資訊。

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燁輝透過重訊表示，鑒於中國大陸及印尼鋼鐵產業崛起後，不銹鋼市場競爭態勢益形激烈，擬與旗下燁聯鋼鐵，和唐榮策略聯盟，以達到整合產銷規模經濟化，共同提振台灣不銹鋼產業國際競爭力。

燁輝表示，公司在今年5月4日召開董事會，通過向公平會申報與燁聯共同經營唐榮的事業結合；雙方待取得公平會結合許可後，將透過公開收購或其他方式，直接或間接取得唐榮1/3以上或50%以上股權，並依取得或處分資產處理程序及證交法相關規定召開董事會，並申報取得唐榮股權相關資訊。（編輯：蘇志宗）1110729

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