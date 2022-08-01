長榮海運百億打造高港第7貨櫃中心 首批機具運抵

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（中央社記者曾以寧高雄1日電）長榮海運斥資百億，購置19部遠端操控橋式機及56部自動化門式機，打造高雄港第7貨櫃中心機具黃金陣容。高雄港務分公司指出，首批機具今天運抵高雄港，開啟營運序幕。

台灣港務公司高雄分公司今天新聞稿表示，民國107年12月11日與長榮海運簽署高雄港第7貨櫃中心S1至S5貨櫃碼頭租賃契約。第1期S5至S3B碼頭及部分後線場地在6月22日交付，供長榮海運進行機具搬遷及系統建置等營運前準備。

高雄港務分公司說明，長榮海運共購置19部遠端操控橋式機及56部自動化門式機，斥資百億打造第7貨櫃中心機具黃金陣容。首批機具今天運抵高雄港，包括4部25 ROW遠端操控橋式機和1部自動化門式機率先上岸。

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高雄港務分公司資料，第7貨櫃中心為總長2415公尺、水深18公尺新式深水貨櫃碼頭，具優越碼頭條件，可同時提供5艘2.4萬TEU（20呎標準貨櫃）超大型貨櫃輪靠泊裝卸，年裝卸能量達450萬TEU，輔以先進前後線機具設備，可提升裝卸效率，大幅降低船舶在港作業時間。

高雄港務分公表示，長榮海運預計明年5月啟動第7貨櫃中心第1期營運作業，這次大舉投入機具設備，宣示長榮海運持續深耕高雄港作為東亞地區轉運基地，有助鞏固高雄港貨櫃樞紐港地，再創雙方成長高峰。（編輯：孫承武）1110801