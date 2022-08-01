新台幣盤中觸及30元關卡 央行出手尾盤收29.98元

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（中央社記者蘇思云台北1日電）外資大力匯出股利，帶動新台幣今天早盤一度貶破30元關卡，外匯交易員表示，央行出手干預後，讓貶值幅度有所收斂，守住2字頭，預料近期新台幣仍會測試30元大關。

新台幣兌美元今天開盤價為29.970元，最高29.950元、最低30.008元，最後收29.98元，創下近26個月新低，貶4.2分，台北及元太外匯市場總成交金額放大到19.08億美元。

美股4大指數勁揚，不過台股今天呈現價跌量縮走勢，早盤最低一度來到14886.81點，下挫113.26點，隨後金融回神、航運翻紅、鋼鐵勁揚，終場小跌18.38點，收在14981.69點。三大法人外資及陸資賣超71.08億元、投信買超20.99億元、自營商買超8.11億元，合計賣超41.98億元。

外匯交易員表示，外資台股賣超，早上也明顯加大股利匯出量，導致新台幣貶破30元，不過，央行在30元同樣加強防守，但看起來央行調節力道也有往後移，出口商也有進場拋匯，但相對觀望，「比較惜售一點」。

外匯交易員表示，新台幣短期預料會持續測試30元關卡，後續是否站穩30元要看兩大因素，一是外資如果近期持續加大匯出股利，新台幣自然會偏弱，二是看央行是否會放手、或是把防守力道再往後，新台幣短期偏弱格局不變。

業界人士指出，新台幣貶破30元關卡是可以預期的，但主要是心理關卡，實質上對經濟面影響應該有限。（編輯：潘羿菁）1110801