義聯集團擬取得逾5成股權 唐榮：未獲徵詢告知

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（中央社記者賴言曦台北1日電）對於義聯集團旗下鍍鋅鋼品廠燁輝、不鏽鋼廠燁聯向公平會提出與唐榮事業結合申請案，唐榮今天表示，公司並不知情，燁輝、燁聯事前未告知、徵詢唐榮或其他股東意願。

燁輝、燁聯7月29日同步公告，鑑於中國大陸及印尼鋼鐵產業崛起，為提升台灣不鏽鋼產業國際競爭力，已依公平交易法規定，向公平會申報事業結合案；待取得公平會許可後，雙方將透過公開收購或其他方式，直接或間接取得不鏽鋼廠唐榮1/3以上或50%以上股權。

唐榮今天透過重大訊息公告表示，唐榮股權結構穩定，泛官股可控制股權超過50%，掌握經營管理權；雖然唐榮擁有豐沛土地資源，但公司營運是以提升本業競爭力、永續發展為目標，目前營運及財務運作一切正常。

唐榮指出，中國大陸及印尼鋼鐵產業崛起，對台灣不鏽鋼市場的影響限於熱軋供應，而冷軋產品仍以台灣鋼廠供應為主，市場競爭環境並無太大變化，2021年逢不鏽鋼市場榮景，台灣各鋼廠均有獲利。

唐榮今天也在官方網站貼出聲明表示，這已是義聯集團第2次申請與唐榮結合，第1次結合申請於2009年遭公平會駁准後，義聯集團不斷上訴，至今仍在最高行政法院審理中。

唐榮2021年稅後淨利新台幣15.86億元，每股稅後盈餘（EPS）為4.53元。

根據台灣證券交易所資訊，義聯旗下燁輝、聯輝開發、兆盈投資、國錩事業等均名列唐榮前10大股東，持股比例共逾30%；而唐榮的官股及泛官股前10大股東，則分別為經濟部、台灣銀行、中鋼、華南銀行、第一銀行。（編輯：張良知）1110801