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欣陸投控上半年每股賺2.65元 創同期新高

2022/8/2 19:08
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（中央社記者賴言曦台北2日電）欣陸投控今天公告今年第2季財務報告，今年上半年度合併營收為新台幣182.64億元，營業淨利24.12億元，稅後淨利為21.8億元，上半年度每股盈餘（EPS）2.65元，創同期新高。

欣陸投控表示，2022年上半年度營收較去年同期成長52.9%，三大事業體合併營收均較去年同期成長。

欣陸投控指出，不動產開發事業的大陸建設，受惠於旗下建案交屋，成長最為突出。環境工程及水資源處理事業欣達環工因安平再生水廠，以及銅鑼科學園區污水處理廠的相關水務工程而顯著成長。

至於營建工程事業大陸工程的成長，主要來自民間建築工程專案和台北捷運萬大線CQ850A標、桃園捷運綠線GC01標等公共工程專案貢獻。

欣陸投控表示，公司維持健康的業務存量，截至2022 年第2季底，營建工程事業的工程存量為738億元，相當於該事業體2021年合併營收的4.3倍；不動產開發事業的營收存量為146億元，相當於該事業體2021年合併營收的1.8倍。

另外，環境工程及水資源處理事業的在手合約餘額為374億元，相當於該事業體2021年合併營收的10.6倍。（編輯：楊蘭軒）1110802

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