金管會重罰開發金及子公司共2840萬 6高層全挨罰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北2日電）開發金大股東辜仲瑩等人疑似介入公司治理，金管會今天罕見祭出3大罰單，重罰開發金、子公司中壽及凱基證合計新台幣2840萬元罰鍰，6名董事長及總經理全挨罰，其中有2名遭停職、4名遭減薪。

金管會先前對開發金進行金檢，赫然發現開發金及子公司中壽、凱基證相關人員有將公司內部財務、業務等資訊透過秘書陳報或請示開發金大股東辜仲瑩，或將資料提供給先前在開發資本旗下子或孫公司擔任董事的邱德馨、前開發金及中壽董事余珊蓉。

因開發金和各子公司幾乎都有類似違規情節，影響層面已涉及系統性缺失，且涉案時間至少長達一年，金管會今天宣布重罰開發金2000萬元、中壽600萬元、凱基證240萬元，同時開發金、中壽、凱基證董事長及總經理合計6名高層全數挨罰。

開發金董事長張家祝遭停職6個月，總經理龐德明減薪3成、為期3個月；中壽董事長譚碩倫、總經理黃淑芬各遭減薪1成及3成，為期3個月；凱基證董事長許道義減薪2成、為期3個月，總經理方維昌停職6個月。

此為新光金大股東吳東進干政後，再有金控大股東干政裁罰案，且金管會罕見由銀行局、保險局、證期局3大業務局接連對同一金控集團開鍘。

金管會銀行局長莊琇媛強調，開發金不僅未建立和大股東溝通的適當控管機制，甚至將公司內部資料提供給邱德馨和余珊蓉2名完全沒有相關權責之人，是非常違反公司治理的行為。

莊琇媛說，開發金除了提供財務、業務資料外，甚至員工績效考核及薪資資料、開發金併中壽的股權轉換資料，均有提供給邱德馨，但邱德馨並非經開發金董事會委任的具權責人員，根本不應有相關資料。

因辜仲瑩和邱德馨並未在開發金及銀行、保險、證券子公司任職，開發金和子公司卻長期報告或請示業務及人事資訊，余珊蓉擔任開發金及中壽董事期間，也有涉入非職責的核決作業，金管會同步要求開發金對辜仲瑩、邱德馨及余珊蓉究責。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

莊琇媛說，邱德馨已確定辭去在開發金集團全部職務、余珊蓉則辭去開發金及中壽董事職務，除了職務上的處理，金管會要求開發金針對所收到的罰鍰處分對3人究責。她說，開發金本來就有打算對3人求償，金管會監理要求是再次提醒開發金落實此事。

開發金表示，尊重主管機關處分並虛心檢討，針對缺失事項已主動完成相關檢討改善措施，未來將持續強化落實內控機制，確保符合法令規範。（編輯：楊蘭軒）1110802