全球智慧機衰退 IDC：第2季出貨年減8.7%

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（中央社記者江明晏台北3日電）研究機構國際數據資訊公司（IDC）全球行動電話追蹤報告的初步研究結果顯示，2022年第2季全球智慧型手機出貨量較去年同期衰退8.7%，出貨量降至2.86億台，比預期低了3.5%。

IDC全球研究總監波博（Nabila Popal）表示，今年年初市場面臨供給不足的狀況，但目前已轉變成需求端的問題。雖然隨著產能提升，供應得到了改善，但通貨膨脹上升和經濟不確定性，已經嚴重抑制消費者的支出，所有地區的庫存都在增加。

波博說明，原始設備製造商已經削減今年剩下時間的訂單，其中中國供應商的削減幅度最大，儘管一些地區的需求預計會在年底開始回升，但2022年智慧型手機市場的預測肯定會下調；團隊仍然認為，目前的任何衰退都不是需求消失，而是被提前了。

從區域的角度來看，IDC觀察，第2季最大的衰退是在中歐和東歐（Central and Eastern Europe，CEE），正如預期，由於俄烏戰爭繼續阻礙該地區，年成長下降了36.5%。

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然而，從數量的角度來看，中東歐只占全球出貨量的6%，因此全球出貨量下滑主要來自中國，年減14.3%。亞太地區（不含日本和中國，APeJC）占全球總出貨量的近一半，在第2季也下降了2.2%。除加拿大外，其他地區都出現了低至中個位數的衰退。

儘管環境充滿挑戰，IDC指出，2022年第2季供應商的定位沒有太大改變。三星以21.8%的市占穩居第一，在歐洲之外的所有地區都有健康的成長。蘋果以15.6%位居第二，小米以13.8%排第三，差距縮小。vivo和OPPO在第2季末分別以8.7%和8.6%的市占並列第四。（編輯：楊蘭軒）1110803