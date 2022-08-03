離岸風電國產化 海事公會盼解決4問題

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（中央社記者趙麗妍台中3日電）政府推動離岸風電國產化，台中海事公會理事長陳宗邦指出，本國籍船面臨賦稅不公、碼頭基建不足、冬天閒置過長、人頭股東等問題，盼政府解決問題，否則國產化政策恐隨海風而逝。

政府積極推動綠能，其中，離岸風電產業近3年來，有數十名台灣本土船東先後投入百億元在海事工程，興建、購置的國籍輪逾70艘。經濟部7月召開船舶諮詢平台會議，不過與會業者卻認為，國產化道路崎嶇，除非政府願意面對問題，否則國產化淪為空談。

台中海事公會理事長陳宗邦今天告訴中央社記者，本土化政策最被開發商詬病的就是成本高，開發商設法規避，希望從國外直接向外商簽約採購，藉此增加獲利。外國船隻若登記該國國籍，可減免稅賦優惠，但台灣籍輪船無任何優惠，光是稅賦成本就高於外籍輪。

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他說，除高賦稅外，國內供應鏈尚未到位，如：碼頭港口基建不足、冬天閒置時間長，提高了國籍輪船東的經營成本與風險。國外廠商常找台灣人當人頭老闆，除可優先參與國內競標，所賺的錢都匯回國外，台灣政府課不到所得稅，但人頭老闆可拿到仲介費。

陳宗邦表示，離岸風電開發第三階段招標正如火如荼進行，政府應該把人頭國籍輪問題列入評選計分，否則無法真正落實國產化。若無法成功建置台灣隊，一旦外商工程結束開船走人，除賺走新台幣外，台灣的風電產業恐將沒有後續施工與長期運維的能量。（編輯：謝雅竹）1110803