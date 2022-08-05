晶圓雙雄ADR勁揚 分析師：台股月線可望有守

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北5日電）美股走勢分歧，科技股表現較為強勢，尤其是台積電、聯電ADR（美國存託憑證）走勢強勁，分析師表示，在國安基金護盤力道仍在下，月線14693點可望有守。

美國勞工部公布上周首次申請失業救濟人數增加6000人至26萬人，接近去年11月以來最高水準，顯示勞動力市場持續放緩，美股漲跌互見，科技股表現較強；道瓊工業指數下跌85.68點或0.26%，以32726.82點作收。標準普爾500指數小跌3.23點或0.08%，收4151.94點。科技股那斯達克指數上漲52.42點或0.41%，收12720.58點。費城半導體指數上揚27.94點或0.92%，收3081.41點。

分析師指出，受到中國大陸在台海進行軍演衝擊信心面影響，台股測試月線支撐，外資連2個交易日賣超百億元，所幸有國安基金隨時緊盯盤勢，台股雖有回檔仍還在合理範圍內。

法人也認為，台股近期量能逐漸萎縮，加上外資出逃中、新台幣匯率也呈現趨貶態勢，籌碼面不利多頭攻擊，隨著上市櫃公司半年報陸續出爐，若有基本面的公司可率先突圍而出，指數較有機會再起攻勢。

英格蘭銀行宣布升息0.5個百分點、創27年來最大幅度升息，衝擊歐股漲幅收斂，倫敦FTSE 100指數微漲2.38點或0.03%，以7448.06點作收。法蘭克福DAX 30指數上揚75.12點或0.55%，收在13662.68點。巴黎CAC 40指數上漲41.33點或0.64%，收6513.39點。（編輯：趙蔚蘭）1110805