立陶宛訪團拜會經濟部 洽談電動巴士離岸風電等合作

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（中央社記者鄭鴻達台北8日電）經濟部次長陳正祺今天接待立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅訪團，雙方就電動巴士、離岸風電、5G產業供應鏈等產業合作議題廣泛交換意見，並將持續強化雙方關鍵產業等領域經貿合作。

愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）於7日上午率官員及電動巴士企業代表共11人抵台，展開5天訪行。陳正祺今天代表經濟部，接待愛格涅訪團一行。

經濟部表示，今天雙方就電動巴士、離岸風電、5G產業供應鏈等產業合作議題廣泛交換意見。陳正祺5月曾訪問立陶宛並拜會愛格涅，愛格涅本次回訪持續推動雙邊合作，顯示台立雙方加強往來，共同發掘產業合作利基的決心。

愛格涅表示，立台已逐漸摸索出結合雙方產業發展優勢的可能合作機會，包括已有兩國電動車業者將展開實質夥伴關係，這次率領交通及通訊部官員及立國電動車等重要業者訪台，除拜會相關政府單位，也將參訪台灣電動巴士商，進一步深化雙方交流。

陳正祺表示，歐盟2030年公車全面電動化政策，加速歐盟電巴市場成長，台灣具備電動車等關鍵零組件能量，雙方合作前景可期。

陳正祺指出，除電動巴士外，台灣也逐步累積離岸風場建置能量，樂見台灣業者與包括立陶宛的國際夥伴共同合作，使台立雙方在台灣與歐洲及亞太地區離岸風電供應鏈中扮演重要關鍵地位。

陳正祺也期許，台立雙方貿易與投資關係，藉由近一年來雙方官方及企業廣泛及密集的互訪，能創造具體合作成果。

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經濟部表示，台灣在2021年10月籌組「中東歐經貿考察團」赴訪立陶宛，雙方經貿官員、重要產業代表等自始展開密切經貿交流及互訪，台立也在今年5月在立陶宛首都維爾紐斯，舉行首屆次長級經濟對話會議，成為雙方展開各項產業合作的重要里程碑。

經濟部表示，樂見台灣與立陶宛在諸多產業領域交流密切，雙方已逐步展開實質合作，將持續與立陶宛相關部會密切聯繫，強化關鍵產業等領域的經貿合作，在互信基礎上，共同建立具韌性、安全共榮的民主供應鏈。（編輯：潘羿菁）1110808