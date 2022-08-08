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光寶上半年每股盈餘2.66元 7月營收創3年同期新高

2022/8/8 18:22
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（中央社記者韓婷婷台北5日電）光寶科技在雲端資料中心、車用電子市場需求帶動下，7月合併營收新台幣148億元，月增1%、年增8%，創3年同期新高。光寶科看好第3季續旺，單季營收有機會較第2季及去年同期成長。

光寶科上半年營收842億元，年增7%；營業毛利與營業淨利為158億元、74億元，分別年增8%與24%，毛利率與營業淨利率分別為18.8%和8.7%，稅後純益61億元，每股盈餘達2.66元。

光寶科受惠於產品組合持續優化、核心事業終端市場需求穩定成長，累計今年前7月合併營收990億元，年增7%。

光寶科表示，光電部門7月營收占整體20%；全球出貨量第一大的光耦合器受惠於工控、高階電源與綠能等高階產品出貨暢旺，加上電動車充電裝置、車用LED照明等汽車電子應用需求穩定，帶動光電部門營收年增6%。

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光寶科在雲端及物聯網部門營收占整體34%，已連續7個月超過整體營收3成，並創下今年新高。其中，雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統、AI智慧居家設備電源產品在市場需求帶動下，雲端及物聯網部門整體營收年增近3成。

光寶科在資訊及消費性電子部門營收占比達46%；其中，高階筆記型電腦、遊戲機電源供應器、雷射多功能事務機種市場需求穩定，營收較去年同期持續成長。（編輯：張良知）1110808

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