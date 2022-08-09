程泰加碼宇隆 持股比重升至15.38%續居第二大

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）宇隆與大股東伸興以及程泰日前達成三方打造新經營團隊共識，程泰持續加碼宇隆持股，至5日止，持股比重增加至15.38%，續為宇隆第二大股東。

程泰8日公布本身及集團關係企業亞崴機電於7月28日起至8月5日止，再經由集中市場買進方式增加宇隆60萬5000股，程泰集團及相關投資公司對宇隆持股總額，由原先866萬6064股提升至927萬1064股，持股比重由原先14.37%提升至15.38%。

宇隆將在31日召開股東臨時會全面改選董事（含獨立董事3席），大股東伸興提名5席候選人，包括宇隆現任董事長劉俊昌也以伸興法人股東代表參選。此外，伸興董事長林志誠以及程泰董事長楊德華均入列候選。

伸興先前透過公開收購方式取得宇隆21.56%股權，劉俊昌等人參與應賣，劉俊昌、林志誠、楊德華日前共同出席宇隆行星減速機新品發表會，展現宇隆、伸興、程泰三方打造新經營團隊的共識。

宇隆指出，伸興、宇隆、程泰三大股東齊心，三強聯手資源灌頂，全力打造多方資源整合，推動宇隆朝更具競爭優勢的精密機械加工集團邁進。（編輯：郭無患）1110809