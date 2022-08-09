綠電養蝦最大案嘉義啟動 未來年產可達4000公噸

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（中央社記者楊淑閔台北9日電）農委會主委陳吉仲今天表示，向陽集團在嘉義義竹投入360公頃綠電養蝦，除提高漁民收益，未來可年產4000公噸，占全國目前產量4成，若再增10倍，將不須再進口就滿足國內需求，還可出口。

向陽集團今天舉辦「綠能漁電共生88.8億元聯貸記者會暨和光蝦銷售簽約儀式」，行政院副院長沈榮津，以及農委會主委陳吉仲率漁業署、水產試驗所等幕僚出席，做出以上表示。

農委會水試所所長陳君如說明，民國107、108年向陽集團已在雲林縣台西跟水試所合作試驗結合綠電養殖文蛤，後來又到屏東縣東港跟水試所東港生技研究中心學習無特定病原（SPF）白蝦種蝦的養殖，109年已可產出白蝦種蝦，當年並在屏東枋寮舉辦活動，致贈給位在高雄、台東的兩家大型蝦場。

陳吉仲指出，2025年全國的太陽光電裝置容量要達到20GW，農委會占9GW，其中漁電共生占4GW，向陽集團用360公頃達到312MW，農委會統計全台有4.5萬公頃養殖魚塭面積，很期待類似向陽集團的投資挹注，因為可以顧及糧食安全、綠電發展，又能讓漁民增加收入，達到三贏。

他並說，向陽集團這次會有新台幣88.8億元聯貸案，以及發表和光蝦品牌上市，是因為長年的投資付出，未來若能從年產4000公噸左右目標再擴大10倍，將來國內白蝦需求就不用仰賴進口，並能出口。沈榮津並說，向陽集團已投入11年，是用行動實踐漁業、綠能共存共榮，並將翻轉養殖業。

向陽集團董事長陳貴光接受媒體聯訪時說，預計3年後年產量在3600到6000公噸區間，明年初透過台灣住友商事出口日本，相關養殖不用抗生素、結合綠電發展及室內養殖落實生物環控，因此受到日商看好綠電SPF養蝦品質及產業永續經營，而希望輸銷更多到日本，在他堅持下，年產量一半留台灣、一半外銷。

向陽集團補充，目前國產白蝦年產量約8000到1萬公噸，7成以上仰賴進口，主要從東南亞輸入；若要達到不靠進口滿足國內需求，年產量須達5萬公噸。

國立成功大學生物科技與產業科學系名譽講座教授羅竹芳說，除了白蝦，向陽集團已能量產草蝦，未來有機會透過此模式翻轉、提升台灣蝦類養殖產業，走入國際化。（編輯：陳政偉）1110809