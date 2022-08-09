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中國海關攔貨要求文件加China 業者求助關務署

2022/8/9 17:46（8/9 19:13 更新）
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台灣產品產地與相關文件遭中國要求標註「中國台灣」。圖為高雄港區一艘貨櫃船靠泊。（中央社檔案照片）
台灣產品產地與相關文件遭中國要求標註「中國台灣」。圖為高雄港區一艘貨櫃船靠泊。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北9日電）台灣產品產地與相關文件遭中國要求標註「中國台灣」，財政部關務署今天表示，日前接獲一名業者請求協助，其貨物被中國海關擋關，對方要求文件上的Taiwan後面需加China，關務署已透過窗口聯繫，但尚未得到回覆。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國陸續宣布對台灣的食品、農漁產品等多項禁令，後續再度要求輸往中國大陸的產品或零組件、或是相關文件需標註「中國台灣（Taiwan, China）」等措施。

經濟部先前表示，與財政部等相關部會第一時間已掌握業者反映，若廠商遭遇上述情形，可提供有關資訊給經濟部貿易局，以利協助、處理。

財政部關務署今天指出，目前關務署大多是接收到廠商洽詢；具體協助個案方面，8月5日接獲一家業者請求協助，其貨物在中國發生通關障礙，中國海關要求相關文件上，Taiwan後面要加China。

關務署官員表示，這一個案是被要求在交易文件加上中國，不是貨品上的產地標示；獲悉後，關務署立即經由窗口聯絡中方，目前還沒有得到回覆，後續將透過現行聯繫對口，持續關注了解。

關務署官員官員補充，廠商未提供細部資訊，因此不知貨物規模與品項，此案是由經濟部國貿局轉至海關協處。（編輯：潘羿菁）1110809

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