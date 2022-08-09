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陽明：整體運價持續高檔 7月營收年增24.8%

2022/8/9 19:08
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（中央社記者賴言曦台北9日電）陽明海運公告7月營收為新台幣367.49億元；由於7月歐美航線受市場因素影響，運價略為下跌，導致營收表現月減5.07%，但相較去年同期而言，整體平均運價仍維持高檔，因此營收呈現年增24.8%。

展望後市供需情況，陽明海運透過新聞稿表示，根據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2022年供給研判成長4.3%，2022年需求預估成長4.9%；2023年供給可能成長8.1%，2023年需求料將成長4.5%。

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市場運價方面，陽明表示，截至7月29日，SCFI（上海出口集裝箱運價指數）仍較上月跌8%，分別為西北歐線運價為每TEU（20呎櫃）5416美元，月減5%；地中海線運價每TEU為5971美元，月減7%；美西線運價為每FEU（40呎櫃）6694美元，月減9%；美東線每FEU為9348美元，月減3%。

以整體市場概況來說，陽明認為，受陸岸港口鐵路作業效率影響，塞港情況持續，加上美西勞資談判進展緩慢，及各地因通膨導致的勞資問題，進而引發罷工事件，研判全球供應鏈瓶頸短期內難以緩解，不過由於通膨導致需求不振，企業庫存走高，預估將影響運價表現。（編輯：楊凱翔）1110809

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