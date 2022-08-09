中共軍演未歇 金管會：緊盯台股、基本面仍穩健

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（中央社記者謝方娪台北9日電）中國持續在台海周邊實施軍事演習，金管會表示，短期雖對投資人信心造成部分影響，不過中長期仍回歸基本面，金管會將緊盯台股表現，必要時會出手救市，目前台股基本面仍穩健。

中國軍事演習未歇，金管會證期局副局長高晶萍今天表示，不管是經濟或非經濟因素造成台股震盪，金管會均會審酌國內外政經情勢和證券交易市場情形，評估各項因素和整體經濟環境，適時推出相應措施。

高晶萍說，金管會可能採取的措施從資訊揭露開始，會督促上市櫃公司評估情勢變化對財務及業務影響，及時發布重訊對外說明；其次，鼓勵上市櫃公司辦理主題式業績發表會及法人說明會，並請上市櫃公司評估實施庫藏股。

第三階段是針對市場交易情形，金管會將評估是否推出限制放空措施。

根據金管會統計，上市櫃公司6月營收年增15.21%、上半年營收年增11.04%；截至7月底台股本益比為10.92倍，現金殖利率達4.71%，加計股票股利高達4.89%。

今年截至8月9日止，台股加權指數下跌17.39%；若截至8月8日止，台股下跌17.56%，跌幅小於美國那斯達克跌幅19.18%。

高晶萍進一步指出，目前台股基本面尚稱穩健，台股加權指數表現介於國際主要股市之間。

高晶萍重申，台海周邊雖有中國軍事演習，短期對投資人信心造成部分影響，但中長期仍回歸基本面，金管會將持續密切關注台股表現，包含外資資金匯出入對台股影響等，必要時採取相關穩定措施。（編輯：張良知）1110809