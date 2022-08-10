原料漲吃掉獲利 統一上半年營收增9%淨利減15%

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（中央社記者韓婷婷台北10日電）統一企業上半年營收成長9.4%，但因食品及食糧事業受原物料大幅上漲，及認列轉投資統一證券等虧損而影響獲利，稅後盈餘減少16.98億元，每股盈餘（EPS）1.6元，衰退15.7%。

統一企業公告半年報，合併營收2547.35億元，年成長9.4%，本期合併稅後淨利139.05億元，較去年同期153.41億元減少14.36億元，衰退9.4%；歸屬母公司本期淨利90.87億元，較去年同期107.85億元衰退15.7%，EPS為1.6元，較去年同期1.9元減少0.3元。

統一企業表示，今年上半年包括食品事業、便利商店及流通物流事業、食糧事業、包裝容器事業及製藥事業部，營業額均呈現年成長；但大陸食品本業的統一中控受到大宗原物料價格上漲、國際油價及疫情影響運輸費用增加，導致稅後淨利年衰退27.5%。

統一超商本期淨利新台幣46.22億元，年成長3.2%，主要受惠台灣7-ELEVEN持續展店以及菲律賓7-ELEVEN擺脫疫後衝擊，營收及獲利大幅提升。

統一實業本期淨利14.95億元，年成長129.26%，主要因鐵產品產銷穩定且售價增加，營收及毛利均增長。

台灣神隆本期淨利1.91億元，年成長5.6%，主要因為客戶策略合作及針劑事業營收及毛利增加。（編輯：楊凱翔）1110810