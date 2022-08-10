壽險幫銀行養電銷 金管會開罰6業者總計540萬

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（中央社記者謝方娪台北10日電）金管會抓到台灣人壽幫中信銀行、永豐銀行、花旗銀行、遠東銀行及聯邦銀行共5家銀保通路養電銷或支付非常規費用，保險局今天一口氣開鍘6家業者，合計開罰新台幣540萬元。

金管會保險局調查發現，台壽辦理保險業務有2大缺失，第一是台壽為透過中信銀客戶資料辦理電話行銷，將所屬業務員登錄為中信銀保代部門業務員，電銷相關教育訓練、薪資、電腦及電話系統、場地租金、績效獎金等皆由台壽負責，同時台壽以電銷人員登錄於中信銀為由，自行認定不適用台壽內部招攬規定。

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其次，台壽與永豐銀、花旗銀、遠東銀及聯邦銀等4家銀行簽訂合作契約，取得銀行提供信用卡客戶名單以辦理電話行銷，不過銀保通路實際上並未從事保險招攬業務，僅是提供信用卡客戶個人資料給台壽從事電話行銷，台壽卻支付以客戶成交的保險商品年繳化保費計算的酬金給銀保通路。

針對台壽違規幫銀保通路養電銷，及銀保通路未實際從事保險招攬，卻向台壽收取相當於佣金的報酬等缺失，金管會開罰台壽180萬元，中信銀挨罰120萬元，永豐銀、花旗銀、遠東銀、聯邦銀各挨罰60萬元。（編輯：潘羿菁）1110810