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中華電投資原創台劇 「我願意」收視佳

2022/8/11 18:14
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（中央社記者江明晏台北11日電）中華電信參與投資的原創台劇「我願意」於7月29日在Hami Video全台獨家首播，創下「影劇館」高收視率，也帶動MOD全享包訂閱數成長2.5倍。

「我願意」以前瞻視野和鮮明美學的特色，參加金馬影展、歐洲最大劇集展、韓國釜山國際電視節等國際重要影展，日前於Hami Video獨家首播，演員炎亞綸、姚淳耀的演技和高話題性帶來高收視。

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中華電表示，「我願意」已蟬聯Hami Video影劇館全館收視連兩週冠軍，收視次數更超越上半年最受歡迎戲劇「村裡來了個暴走女外科」的單月最佳成績。

中華電指出，藉由獨家首播台劇「我願意」，中華電信MOD與Hami Video創下銷售佳績，「我願意」首播當週，MOD全享包訂閱數成長2.5倍；Hami Video影劇館優惠方案銷售超越今年春節優惠方案5成，訂閱數仍在持續攀升中。（編輯：蘇志宗）1110811

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