台積電代工生產高通手機晶片 三星新機採用

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（中央社記者張建中新竹11日電）三星（Samsung）與台積電在晶圓代工領域競爭激烈，不過，台積電為高通代工生產的Snapdragon 8+ Gen 1效能也獲得三星肯定，搭載於最新的兩款可折疊式智慧手機。

高通（Qualcomm）今天發布新聞稿，宣布旗艦行動平台Snapdragon 8+ Gen 1將搭載於三星的可折疊式智慧手機Galaxy Z Fold4和Galaxy Z Flip4。

三星電子副總裁暨行動通訊事業部技術戰略團隊主管Inkang Song在新聞稿中說，非常高興在Galaxy Z Flip4和Z Fold4上採用Snapdragon 8+ Gen1。

他表示，憑藉更加出色的效能、更高的速率和更優的能效，三星的第4代可折疊式智慧型手機將為使用者開啟全新可能，也將改變人們與智慧型手機互動的方式。

特別的是，高通Snapdragon 8+ Gen 1是由台積電4奈米代工生產。除了三星肯定外，高通也指出，Snapdragon 8+ Gen 1的繪圖處理器（GPU）和中央處理器（CPU）的處理速度較前一代由三星4奈米代工的Snapdragon 8 Gen 1提升10%，GPU和CPU功效也提升30%，提供極致遊戲體驗。（編輯：楊凱翔）1110811