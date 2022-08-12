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大田：美高爾夫球運動回溫 江西廠新產能拚明年投產

2022/8/12 19:41
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（中央社記者潘智義台北12日電）高爾夫球桿頭廠大田精密今天在櫃檯買賣中心發表業績，發言人鍾政義表示，美國高爾夫球市場近兩年打球人數明顯成長，他看好高爾夫球運動前景，也可望帶動相關產業發展。

除看好美國高爾夫球市場，鍾政義表示，江西大田廠二期，已獲准興建，預計明年下半年開出產能，並可望把較遠供應鏈廠商整合過來。

他觀察，美國高爾夫球1至6月打球人數年增率分別為-12.2%、13%、-14.3%、-12.9%、-6.8%、2.7%，累計1至6月打球人數衰退5.7%；累計前5月衰退8.7%，僅以今年6月下場輪次來看，則較去年同期成長2.7%，仍比10年平均水平高出10%。

因此，鍾政義樂觀看好高爾夫球運動前景，也可望帶動相關產業發展。

大田統計，今年上半年合併營收新台幣38.69億元，是歷年上半年同期新高，及半年度歷史次高；合併獲利為8.84億元，再賺進逾一個股本，是有史以來最佳的表現，上半年度每股盈餘（EPS）為10.55元，再寫歷史新高，優於去年同期的9.48元。

大田今年第2季每股稅後盈餘7.43元，優於去年，也成為獲利表現最佳的季度。

大田強調，將持續提供客戶協同、性能模擬、高附加價值的量身訂作設計製造服務，以成為客戶選手奪冠的利器，讓客戶的產品市占率提升。

他舉例，近期日系主要客戶傳來好消息，剛上市的革命性具專利的創新球具，在7月31日傳出GOLF選手使用大田全Carbon專利球頭而贏得LPGA蘇格蘭公開賽冠軍。（編輯：楊凱翔）1110812

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