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保瑞第2季獲利年增72% 下半年看好新客戶效益

2022/8/12 20:38
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（中央社記者張良知台北12日電）保瑞今天公布第2季每股盈餘3.52元，年增72.55%，累計上半年每股盈餘達6.13元。保瑞表示，下半年起新客戶開始貢獻營收，上半年完成的併購案也將陸續展現綜效。

保瑞近年透過自身成長與持續併購，快速提升委託開發暨生產服務（CDMO）量能品質與客戶規模；今年宣布收購伊甸生醫CDMO資產與併購安成國際藥業，更強化並擴大CDMO的範疇，從大分子到小分子藥物，保瑞可提供完整一條龍服務。

保瑞表示，從過往併購實績來看，所有併購案自交割日起即挹注營收，並能迅速在半年至一年內完成CDMO的轉型與效能提升，快速展現效益。

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保瑞表示，今年在業務發展方面，與既有客戶的合作穩定加乘，不僅成功調整代工價格，客戶的需求量與訂單量也持續成長。

此外，保瑞北美業務團隊耕耘的客戶今年開始陸續貢獻營收，其中一美國客戶旗下新劑型新藥目前已經進入技轉階段，未來將分別在竹南及加拿大廠進行量產；另與美國藥廠Evofem合作，由保瑞加拿大廠代工的不含荷爾蒙處方避孕藥，預計也將在第4季起帶入營收。（編輯：楊凱翔）1110812

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