問卷調查中國嚴審產地標示 電電公會：廠商很無奈

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（中央社記者吳家豪台北12日電）傳台灣業者貨物出口至中國大陸，產地標示被要求須標記「中國台灣」或「中華台北」。電電公會向所有會員廠商發出問卷，了解出口至中國產品是否遭遇產地標示障礙，並坦言廠商也很無奈。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國陸續宣布對台灣的食品、農漁產品等多項禁令，後續再度要求輸往中國大陸的產品或零組件、或是相關文件須標註「中國台灣（Taiwan, China）」等措施。

台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）11日發函表示，近日接獲廠商反映，中國大陸再度嚴格要求台灣輸陸產品的原產地標示，必須標示Made In Taiwan, China，否則將無法通關。為具體了解會員廠商面臨的狀況，希望廠商填寫問卷並於16日前回覆，公會將儘速向有關單位反應。

電電公會副秘書長顏素秋接受中央社記者採訪表示，近期傳出中國嚴格要求產地標示的消息，公會基於服務會員廠商的原則，希望了解廠商面臨哪些相關問題，彙整意見後將反應給相關單位，包括經濟部、工業局、國貿局等，了解政府可以如何提供協助。

顏素秋指出，以往如果碰到查驗產地標示的類似狀況，不太可能更改整個外箱包裝，因為成本太高，比較常見的做法是印製新標籤貼上。

她也提到，早在2015年中國就有針對產地標示的規定，只是過去不見得會嚴格執行；現在兩岸關係比較緊張，中國嚴審產地標示，廠商也很無奈。（編輯：楊凱翔）1110812