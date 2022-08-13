工業局規劃產業輔導措施 助石材業提高生產效率

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（中央社記者謝方娪台北13日電）為帶動產業升級轉型，工業局規劃產業輔導與補助措施，並委託石資中心執行產業推動計畫，目前已輔導5家石材業廠商運用節力搬運輔具，提高生產效率並降低工安事故發生率。

為兼顧經濟與環境永續發展，國內石材產業石材原石皆依賴進口，加工廠家大部分集中在花蓮市美崙工業園區、吉安鄉光華樂活工業園區，廠商多為中小型企業。

工業局今天發布新聞稿指出，為帶動產業升級轉型，工業局規劃相關產業輔導與補助措施，鼓勵業者自主提升生產能力，目前國內東部石材業者約40%廠商擁有智慧化機器生產設備，讓傳產朝「生產智動化」邁進。

工業局並委託財團法人石材暨資源產業研究發展中心（石資中心）執行產業推動計畫，藉由地緣性即時服務或到廠技術支援以瞭解產業需求。

過往石材板材搬運高度倚賴人工操作，搬運過程不論由A加工流程傳遞至B加工流程間，或成品出貨堆疊作業，多以人工或天車吊掛搬運，石材板材若不慎掉落，除增加生產成本外，也易衍生工安意外。

石資中心因此研析國內外不同場域搬運輔具應用資料並結合國內石材加工廠製程流程狀態，設計符合國內石材加工廠的搬運輔具，開發3種適用不同製程的節力搬運輔具應用系統，可搬運最高達500公斤的石材板材。

工業局指出，藉由政府輔導能量延伸，目前已輔導欣達鴻公司、元裕石業公司、紫竹石業公司、華華公司及東星名石公司等5家廠商。

廠商實際運用節力搬運輔具應用系統在生產線上後，有效縮短生產線等待時間，且作業人員使用真空吸盤吸取石板無須徒手搬運，降低工安事故發生率。

工業局表示，未來會繼續偕同石資中心透過在地服務能量，並因應產業所需滾動式規劃相關輔導方案，協助在地產業升級轉型，帶動區域經濟高質量發展。（編輯：趙蔚蘭）1110813