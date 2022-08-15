都更條例實施3年 老屋重建逾3.5萬戶

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（中央社記者陳俊華台北15日電）都更條例108年修法後，營建署評估3年來成果，原預估每年重建5356戶、3年約1萬6068戶，但在108年到110年間，各年度都已達目標，總計有逾3.5萬戶重建，比原計畫目標多出近2萬戶。

根據營建署公告都市更新條例第67條稅賦減免實施成效檢討評估報告指出，108年1月30日修正都市更新條例，新增減免房屋稅、土地增值稅等租稅誘因。評估施行後到110年12月31日止3年的成果，各年度都已達成目標，但都更戶數有逐年下降情況。

營建署指出，原估計每年既有重建4356戶，加計都更條例施行後每年新增1000戶，合計每年預估重建5356戶；實際執行情形，108年1萬4298戶，109年1萬1210戶，110年9756戶，總計3萬5264戶。

營建署說，都更完成後的建築物，依都更條例規定房屋稅可減半徵收2年，原所有權人更可享延長10年減半徵收優惠；因新建物評定的房屋標準價格，相較於舊建物較高，減半後的房屋稅負擔仍較原房屋稅為高，因此重建後房屋稅收應呈增加。

營建署指出，民國108到110年都更案件的房屋稅收，合計增加約新台幣12.66億元，其中屬自然人所有權人約9.86億元、屬法人所有權人約2.8億元；扣除土地增值稅、契稅稅損後，在110年之後都呈淨稅增，合計約11億元。

營建署表示，重建完成新屋銷售，導致房屋價值增加，還有營業稅、營所稅及綜所稅等稅收增加，合計呈淨租稅效益，經加總各項稅收增加及損失，合計108到123年，淨稅增約140.73億元。

營建署說，都市更新條例實施後3年，整體而言已初步達成預期成效，稅式支出評估結果也是淨稅增，期望持續推行以擴大都更量能，提供民眾更佳居住環境。（編輯：張均懋）1110815