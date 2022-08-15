翁啟惠團隊對抗冠狀病毒 磐石生技獲中研院技轉授權

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（中央社記者張良知台北15日電）磐石生技今天表示，已取得中央研究院專屬技轉授權，基於前院長翁啟惠、基因體研究中心研究員馬徹、林國儀等團隊研發對抗冠狀病毒的廣效疫苗研究成果，未來將加速臨床試驗與產品開發，幫助全球疫情在較短時間內得到有效控制。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續肆虐全球，雖然2021年疫苗陸續問世，但變異種病毒的威脅仍在世界各地蔓延，如何有效預防、控制、治療仍是各國公衛機關及醫療研究組織持續努力的首要目標。

針對中研院前院長翁啟惠、中研院基因體研究中心研究員馬徹、林國儀及團隊多年來投入研發用於預防不同冠狀病毒變異株、流感病毒變異株的廣效疫苗方法，以及用於診斷與治療冠狀病毒感染的基礎研究成果，磐石醫藥生技今天發布新聞稿宣布，已向中央研究院取得專屬技轉授權。

磐石生技是結合一群專業生技醫學、金融專家共同組成，並由前台大醫院院長李源德擔任董事長。秉持推動台灣生技產業躍上國際舞台的初衷，近半年積極洽談專屬授權外，並規劃投入預防、診斷、治療冠狀病毒、流感等相關疾病研發、產品化等工作。

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此外，磐石生技聘請哈佛大學退休教授陳良博擔任美國子公司董事長協助整體規劃，並延攬旅美醫學及病毒學專家李政欣、智財及商務開發有豐富實戰經驗的林一德返台加入磐石團隊。

磐石生技目前已獲准進駐國家生技園區創服育成中心，將著手成立產品研發實驗室，也將於美國波士頓建立據點，培育台灣具發展潛力生技新生代並促進國際交流合作，以「多元布建、聚焦發展」的策略，讓技術、人才、資金陸續到位。（編輯：楊蘭軒）1110815