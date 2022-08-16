投信連37買創紀錄 看好3利多助攻台股下半年迎高點

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（中央社記者韓婷婷16日電）美國通膨數據回落，近期台股市場氣氛轉佳，由電子股領軍上攻，投信法人連37買，再創史上連買新紀錄，推升台股指數站上季線，投信看好財報空窗、期中選舉及通膨回落3利多，台股年底有機會拉尾。

日前美國公布7月通膨數據明顯回落，為市場注入一劑強心針。台股也延續先前上漲動能，指數持續回升。

兆豐投信表示，近期科技股強力反彈，雖然通膨數據未明顯下滑，不過原物料、能源等價格陸續回檔，加上近期就業市場仍維持穩健，因此帶動科技題材有機可趁。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤指出，今年第3季末至第4季，為財報公布空窗期，且適逢美國期中選舉，有望迎來政策利多。通膨觸頂回落，也讓聯準會（Fed）後續升息腳步可能放緩，帶動台股區間震盪向上，年底高點可期。

陳釧瑤表示，第2季財報公布，預計將在8月中旬步入尾聲，第3季末至第4季為財報公布空窗期。加上美國將在11月舉行期中選舉，可能會推出財政刺激利多，帶動市場信心。而主導台股的半導體產業，雖然庫存調整預計在明年上半年結束，但股價通常會領先1至2季反映，使半導體類股在年底前就落底回升。

不過，陳釧瑤也提醒，由於目前企業獲利下修潮尚未結束，台股在第3季前半段仍會持續打底，呈現區間震盪。

兆豐投信指出，綜觀目前市場，投資人先前對經濟硬著陸的擔憂過度反應，美林證劵評估市場氛圍仍有機會延續反彈，科技股有望隨股市反彈而受惠。近期半導體市場雜音有逐漸鈍化，隨著美股反彈，科技股題材仍是長線投資焦點。

兆豐全球元宇宙科技基金研究團隊表示，全球市場針對網通元件、雲端運算、數位串流等科技題材需求日益增加，特別是涵蓋元宇宙應用設備領域，更是符合疫後產業轉型與數位化生活的需求，像是企業視訊與民眾通訊常用的Zoom、或是遠距醫療所需的機器人輔助微創手術技術，或是像直覺手術公司等，這類題材成為科技類股中的黑馬之星。（編輯：趙蔚蘭）1110816