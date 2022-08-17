台灣食品搶進韓國 業者盼旅行解封帶動市場

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（中央社記者廖禹揚首爾17日專電）不只台灣瘋韓流，韓國民眾在疫情爆發前喜愛到台灣旅行，也帶動台灣食品在韓國買氣，不過，韓國進口業者坦言，這股熱潮因疫情受阻衰退許多，期盼疫後旅行限制鬆綁，帶動市場回溫。

經濟部貿易局及外貿協會今天連線韓國、越南、馬來西亞及新加坡，啟動「台灣食品連環GO」活動，希望將更多台灣優質食品介紹給海外消費者，現場除了最具代表性的鳳梨酥、太陽餅、沖泡式飲料「三點一刻」等產品，還有業者在當地研發製造的台灣香腸。

主力進口台灣食品已有8年經驗的韓國進口商SC Korea代表理事李貞仙接受中央社訪問時指出，台灣食品品質穩定，在食安管理上做得相當好，而且也有許多食品製造業者提供客製化服務，可以配合海外市場口味調整，這些都是台灣產品的強項。

李貞仙說，多數台灣食品其實原本就相當符合韓國人口味，不需要特別調整，在2015年左右，隨著台灣觀光熱潮興起，打開韓國的台灣食品市場，「當時我們就開始進口三點一刻、牛軋糖等韓國人到台灣旅遊時喜歡購買的產品」。

不過，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，國際旅行受阻，話題熱度降溫後，「不只台灣，香港、中國等中華圈食品的市場縮小許多」，近期各國紛紛解除旅遊限制，開始出現復甦跡象，「若台灣也解除相關限制，相信需求熱度會再回溫」。

為了推廣更多台灣食品進入韓國市場，SC Korea等進口商持續尋找解決進口障礙的方式，「例如台灣生產的肉品與許多水果都還不能進口到韓國，可能要協調業者使用其他國家生產的肉來加工，或想辦法符合韓國政府的規範」。

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李貞仙坦言，目前還有許多實際在台灣相當流行的食品無法輸入韓國市場，保存期限短、未享有自由貿易協定（FTA）關稅優惠都是大幅提高成本的因素，「韓國人主要是在Costco、Emart等大型量販店消費，考量相關程序，保存期限至少要6個月」，建議除台灣特色、食安品質外，想搶攻韓國市場的食品業者參考這些當地市場條件。

外貿協會規劃在9到10月舉行韓國通路商展售促銷會，以及與韓國最大電商平台Coupang設立台灣食品專區，串連線上、實體活動，為台灣食品業者助力。（編輯：林憬屏）1110817