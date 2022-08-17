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汎銓8/19起公開申購 抽中1張估賺3.47萬元

2022/8/17 18:05
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（中央社記者張建中新竹17日電）半導體技術分析服務廠汎銓將於8月31日掛牌上市，8月19日起辦理公開申購，每股新台幣100元；以今天興櫃成交均價134.77元推算，若抽中1張估計可賺3.47萬元。

汎銓自8月11日至8月15日辦理競價拍賣，競拍數量3744張，競拍底價86.96元，今天開標。據證交所資料顯示，合格投標數量1萬4519張，最低得標價格104.68元，最高得標價格952元，得標加權平均價格110.28元。

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汎銓預計8月19日至8月23日辦理公開申購，公開申購張數1135張，承銷價每股100元，距今天興櫃成交均價134.77元，價差達34.77元，若抽中1張估計可賺3.47萬元。

受惠客戶需求強勁，汎銓7月營收1.62億元，為單月營收次高，僅次於去年12月創下的歷史新高1.64億元；累計前7月營收9.58億元，較去年同期增加20.43%。汎銓預期，隨著各大半導體廠持續積極衝刺先進製程，帶動材料分析需求熱絡，第3季營運展望審慎樂觀。（編輯：張良知）1110817

汎銓
汎銓擬31日上市 今天起競拍底價86.96元 汎銓上半年營收成長19.28% 下半年可望有不錯進展
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